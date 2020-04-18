Смартфон Oppo A92s со 120-Гц экраном оценен в $310

Сегодня на рынке был неофициально анонсирован бюджетный смартфон Oppo A92s со 120-Гц дисплеем. Приобрести гаджет в Китае можно будет за $310. Так-как официально представить гаджет должны только 29 апреля, на сайте компании указан не весь перечень характеристик. Но мы узнали, что новинка оснащена 6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, основой камерой с четырьмя модулями на 48 и 8 Мп, IPS экраном разрешением Full HD+, однокристальной системой MediaTek Dimensity 800, двойной селфи-камерой на 16 и 2 Мп, а также 3,5-мм разъёмом для наушников. Габариты Oppo A92s : 163,8 × 75,5 × 8,1 мм, а масса 184 г. В наличии будут присутствовать две расцветки: перламутровая белая и чёрный.