Смартфон Oppo A92s со 120-Гц экраном оценен в $310

Сегодня на рынке был неофициально анонсирован бюджетный смартфон Oppo A92s со 120-Гц дисплеем. Приобрести гаджет в Китае можно будет за $310. Так-как официально представить гаджет должны только 29 апреля, на сайте компании указан не весь перечень характеристик. Но мы узнали, что новинка оснащена 6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, основой камерой с четырьмя модулями на 48 и 8 Мп, IPS экраном разрешением Full HD+, однокристальной системой MediaTek Dimensity 800, двойной селфи-камерой на 16 и 2 Мп, а также 3,5-мм разъёмом для наушников. Габариты Oppo A92s : 163,8 × 75,5 × 8,1 мм, а масса 184 г. В наличии будут присутствовать две расцветки: перламутровая белая и чёрный.  

Комментарии и отзывы Oppo A92s
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлажденияОбзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Лучший шлем виртуальной реальности. HTC Vive Pro HMDЛучший шлем виртуальной реальности. HTC Vive Pro HMD
Samsung Galaxy Buds Bean с активным шумо...
Samsung Galaxy Buds Bean с активным шумоНекоторое время назад компания Samsung официально представила наушники Samsung Galaxy Buds Bean, которые ...
Microsoft выпустила новую версию Windows...
Microsoft выпустила новую версию WindowsНовый релиз содержит ряд новых улучшений и новую версию PowerToys. PowerToys это набор бесплатных системн...
Nikon D6 откладывается...
Nikon D6 откладываетсяКак вы все знаете, коронавирус достаточно сильно ударил по рынку электроники, так как многим компаниям пр...
Resident Evil выйдет для устройств вирту...
Resident Evil выйдет для устройств виртуИгра Resident Evil 8 выйдет не только на Xbox One, Playstation и PC, но и для устройств виртуальной реаль...
Вышел трейлер нового бойца в Apex Legend...
Вышел трейлер нового бойца в Apex LegendВ четвертый сезон разработчики Apex Legends добавят нового бойца под именем Ревенант. ...
Xbox Streaming на платформе Android дост...
Xbox Streaming на платформе Android достПотоковая передача с Xbox на смартфон это новая функция, которая распространяется по всему миру. Первым к...
На OnePlus 7T и 7T Pro выпустили обновле...
На OnePlus 7T и 7T Pro выпустили обновлеКомпания OnePlus выпустила бету версию обновления OxygenOS с новой функцией Instant Translation. Обновлен...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1Сегодня мы поговорим о весьма необычно продукте, который явно не будет пользоваться невероятной популярно...
Final Fantasy VII Remake полностью готов...
Final Fantasy VII Remake полностью готовПредставители Square Enix сообщили, что игровой Final Fantasy VII Remake полностью готов к официальном...
Смартфон Redmi Note 9 получит батарею на...
Смартфон Redmi Note 9 получит батарею наВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружился перечень характеристик, а также рендеры смартфона R...
Билл Гейтс выходит из правления Microsof...
Билл Гейтс выходит из правления MicrosofСоучредитель и бывший генеральный директор Билл Гейтс объявил о своем уходе из состава совета директоров...
Glamos превратит любой цифровой экран в ...
Glamos превратит любой цифровой экран в Glamos - это крошечное устройство, которое использует технологию LIDAR для проецирования своего рода вир...
Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.
Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor