Смартфон Oppo A95 4G оценен в $265

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A95 4G, которая сильно отличается от выпущенного ранее Oppo A95 5G. Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.1. Цена смартфона составляет 264 доллара.