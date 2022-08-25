Смартфон Oppo A96 представили в России

Компания Oppo представила в России смартфон A96, который выйдет в черной и синей расцветках по ориентировочной цене в 22 тысячи рублей. Новинку оснастили предустановленной программной оболочкой ColorOS 11.1, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью до 600 кд/м2, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, защитой от пыли и воды по стандартам IP5X и IPX4 соответственно, модулями Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, дактилоскопом, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 164,4:75,7:8,5 мм, массой 191 граммов, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.