Смартфон Oppo A98 5G получил 120-Гц IPS-экран

Компания Oppo представила смартфон среднего ценового сегмента A98 5G, который оценен в 315 долларов. Новинку оснастили тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп (модуль для замера глубины сцены) и 2 Мп (модуль-микроскоп с 40-кратным зумом), селфи-камерой на 32 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой ColorOS 13, массой 192 грамма и толщиной 8,2 мм.

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