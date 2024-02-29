Смартфон Oppo F25 Pro получил 120-Гц экран

Компания Oppo выпустила на индийский рынок смартфон F25 Pro, который оценен в 290 и 315 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памяти UFS 3.1, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, защитой Panda Glass, поддержкой HDR10+ и локальной пиковой яркостью 1100 нит, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, подэкранным дактилоскопом и предустановленной прошивкой ColorOS 14 на основе ОС Android 14.