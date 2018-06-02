Смартфон Oppo Find X получит полукруглый вырез

Недавно был подтвержден официальный анонс смартфона Oppo Find X, а сегодня флагман показался на новом рендере. От большинства актуальных и готовящихся к выходу топовых смартфонов Oppo Find X будет отличаться вырезом – он не прямоугольный, а полукруглый. Ранее сообщалось, что аппарат получит вертикально расположенную тройную камеру с пятикратным оптическим зумом, интегрированный под дисплей сканер отпечатков пальцев, полную зарядку за 15 минут, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также топовый процессор Snapdragon 845.