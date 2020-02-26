Смартфон Oppo Find X2 показали на рендерах

Авторитетный искатель утечек @AndroidSaint поделился официальными изображениями топового смартфона Oppo Find X2, который еще не был представлен официально. Отметим полноэкранный дизайн передней панели с врезанной в угол фронтальной камерой, а также заднюю панель с вертикально ориентированной основной камерой. Смартфону прочат дисплей с разрешением 3K и частотой обновления изображения 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, тыльную камеру, один из модулей которой сможет похвастаться 60-кратным зумом, проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт. Официальная презентация Oppo Find X2 ожидается 6 марта 2020 года.