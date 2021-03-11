Смартфон Oppo Find X3 Neo оценен в 800 евро

Компания Oppo пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью Find X3 Pro, которая появится в продаже 30 марта по цене в 800 евро. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10, яркостью до 1100 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с 50-Мп главным модулем на датчике Sony IMX766, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, 13-Мп модулем телефото и 2-Мп модулем для макрофото, селфи-камерой на 32-Мп, поддержкой NFC, подэкранным дактилоскопом, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленной ColorOS 11.1 на базе Android 11.