Смартфон Oppo Find X5 получит 80-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфоне Oppo Find X5, выход которого ожидается весной следующего года. Итак, устройству прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 898, 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 80 Мп, 20 Мп (сверхширик), 16 Мп (телефото) и 50 Мп (перископный модуль), селфи-камеру на основе 32-Мп сенсора Sony IMX616, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной зарядки AirVOOC на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.