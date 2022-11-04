Смартфон Oppo Find X6 Pro получит продвинутую камеру

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Oppo Find X6 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения Sony IMX989), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик), топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймового OLED-экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеры на 32 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128-512 ГБ флэш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

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