Смартфон Oppo K7x дебютирует 4 ноября

Скоро в Китае пройдет масштабный шопинг под названием "Double Eleven" (11 ноября), где производители смартфонов покажут свои новинки. Oppo планирует представить свой смартфон K7x.

Компания подтвердила дату запуска и показала как выглядит их новинка. Смартфон уже доступен для предзаказа. Oppo K7x оснащен 8-ядерным процессором и 8 Гб ОЗУ. Встроенная память до 256 Гб.

Oppo K7x получит 6,5 дюймовый перфорированный экран с поддержкой разрешения Full HD +. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч. Устройство работает на ОС Android 10 и имеет сканер отпечатков пальцев. Основная камера предложит 48 МП сенсор, а селфи-камера 16 МП.

На данный момент известно, что смартфон будет доступен только в Китае.