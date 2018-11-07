Смартфон Oppo RX17 Pro с 8 ГБ ОЗУ оценен в 600 евро

Компания Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo, которые будут стоить в Европе 599 и 349 евро. Старшую модель оснастили мощным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4 дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, сдвоенной тыльной камерой на 20 Мп и 12 Мп (оптика с диафрагмой от F/1,5 до F/2,4), фронтальной камерой на 25 Мп, аккумулятором на 3700 мАч и предустановленной ColorOS 5.2 на основе Android 8.1 Oreo.

Младшая модель Oppo RX17 Neo получила самый популярный сейчас чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, такой же дисплей с интегрированным в него дактилоскопом, батарею на 3600 мАч, сдвоенную основную камеру на 16 Мп и 2 Мп с оптикой F/1,7, а также 25 Мп фронтальную камеру. Старт европейских продаж намечен на 16 ноября, а подробности российского релиза будут объявлены чуть позже.