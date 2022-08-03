Смартфон Oppo Reno 8Z 5G засветился в Geekbench 5

В это году, Oppo уже представила на мировом рынке серию смартфонов Reno 8 (Reno 8 и Reno 8 Pro), а теперь производитель планирует выпустить еще одно устройство под названием Oppo Reno 8Z 5G. Устройство засветилось в Geekbench 5. Также были раскрыты некоторые его характеристики. Устройство под номером CPH2457 оснащен чипсетом Snapdragon 695 5G и графическим процессором Adreno 619. На борту смартфона имеется 8 ГБ оперативной памяти, а работает модель под управлением ОС Android 12. Другие характеристики включают: аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, систему камер с тремя датчиками, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

В Geekbench 5 Reno 8Z 5G набрал 687 баллов в одноядерном тесте и 1920 баллов в многоядерном тесте. Когда выйдет смартфон Oppo Reno 8Z 5G не сообщается.
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