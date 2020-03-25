Смартфон Oppo Reno Ace 2 может получить экран 120 Гц

Вице-президент Oppo Шен Йирен официально заявил о том, что флагманский смартфон Oppo Reno Ace 2 будет представлен уже в следующем месяце. По его словам, аппарат окажется очень легким и очень производительным. По предварительным данным, смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 120 Гц, быстрой зарядкой мощностью как минимум 65 Вт и очень мощной платформой MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой Wi-Fi 6. Судя по ранее опубликованной фотографии, смартфон получит круглый блок многомодульной основной камеры, две физические кнопки, слот для SIM-карт, разъем USB-C и решетку громкоговорителя. Ориентировочная цена Oppo Reno Ace 2 пока держится в секрете.