Смартфон Oppo Reno Ace Gundam Edition оценен в 500 долларов

Компания Oppo начала принимать предзаказы на смартфон Oppo Reno Ace Gundam Edition, выпущенный в честь юбилея франшизы Kidou Senshi Gundam от студии Sunrise. Новинка оснащается тематическим дизайном и комплектом поставки, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, топовым процессором Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, квадрокамерой на 48, 13, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Цена смартфона составляет 500 долларов.