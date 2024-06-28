Смартфон Oppo Reno12F 5G получил 45-Вт зарядку

Компания Oppo представила смартфон Reno12F 5G, который оценен на дебютном рынке (Таиланд) в 325 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 2100 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 256 или 512 ГБ памяти UFS 2.2, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, двумя слотами для SIM-карт, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, модулями GPS и NFC, слотом для карты памяти microSD, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, корпусом толщиной 7,76 мм и предустановленной прошивкой ColorOS 14.0.1 на основе операционной системы Android 14.

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