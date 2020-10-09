Смартфон Oppo Reno4 Pro 5G вышел в России

Компания Oppo дала старт российским розничным продажам смартфона Reno4 Pro 5G, который оценен в 59 990 рублей. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, камерой для селфи разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп и 13 Мп, восьмиядерном платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, защитой от воды и пыли согласно степени IP54, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, модулем NFC для бесконтактной оплаты, а также предустановленной Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.

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