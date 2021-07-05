Смартфон Oppo Reno6 Z готов выходу

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что официальная презентация смартфона Oppo Reno6 Z состоится уже 21 июля. Устройству прочат восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800U c тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC3 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 4310 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11.