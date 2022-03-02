Смартфон Oppo Reno7 Z 5G получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno7 Z 5G, которая в числе прочего получила предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 12. Новинка также характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, поддержкой NFC, размерами 159,85:73,17:7,49/7,55 мм и массой 173 грамма, 3,5-мм гнездом для наушников и подэкранным дактилоскопическим сенсором.