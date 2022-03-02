Смартфон Oppo Reno7 Z 5G получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno7 Z 5G, которая в числе прочего получила предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 12. Новинка также характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и максимальной яркостью 600 кд/м2, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, поддержкой NFC, размерами 159,85:73,17:7,49/7,55 мм и массой 173 грамма, 3,5-мм гнездом для наушников и подэкранным дактилоскопическим сенсором.

Комментарии и отзывы Oppo Reno7 Z 5G
realme GT2 Pro получит экран с разрешением 2K…
realme GT2 Pro получит экран с разрешением 2KВ ближайшее время состоится официальная презентация флагманского смартфона realme GT2 Pro. Вице-президент…
Смартфон Oppo A76 получит 90-Гц экран…
Смартфон Oppo A76 получит 90-Гц экранСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo A76, который еще не был представлен официальн…
Смартфоны Xiaomi 12 появились в продаже…
Смартфоны Xiaomi 12 появились в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам линейки смартфонов Xiaomi 12, в которую вошли модели Xiaomi…
Poco представила X4 Pro 5G…
Poco представила X4 Pro 5GТе, кто следит за махинациями китайского рынка телефонов, возможно, помнят, что когда-то Poco была бюджет…
Redmi 10 2022 засветился в бенчмарке…
Redmi 10 2022 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi 10 202…
Realme C35 появился на Geekbench с чипсетом UNISOC и 4 ГБ ОЗ…
Realme C35 появился на Geekbench с чипсетом UNISOC и 4 ГБ ОЗRealme планирует выпустить новое устройство серии C, и это может быть грядущий Realme C35. Смартфон тольк…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold вышел в новой версии …
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold вышел в новой версии Компания Xiaomi в рамках сегодняшней презентации показала новое издание складного смартфона Xiaomi Mix Fo…
В сеть появился постер смартфона Xiaomi 12…
В сеть появился постер смартфона Xiaomi 12Сетевые источники раздобыли официальный постер флагманского смартфона Xiaomi 12, который, среди прочего, …
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor