Смартфон Oppo Reno9 оценен в 350 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями Oppo Reno9 и Reno9 Pro, которые отличаются некоторыми характеристиками. Новинки характеризуются толщиной 7,19 мм, массой 174 грамма, 6,7-дюймовымым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформами Qualcomm Snapdragon 778G и MediaTek Dimensity 8100 Max соответственно, от 8 ГБ ОЗУ и от 16 ГБ ОЗУ соответственно, ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13 «из коробки», селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп у младшей модели, а также 50 Мп (датчик Sony IMX890) и 8 Мп (сверхширик), поддержкой сетей 5G, поддэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки. Смартфоны станут доступны для покупки в Китае со 2 декабря по цене от 350 и от 490 долларов соответственно.