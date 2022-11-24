Смартфон Oppo Reno9 оценен в 350 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделями Oppo Reno9 и Reno9 Pro, которые отличаются некоторыми характеристиками. Новинки характеризуются толщиной 7,19 мм, массой 174 грамма, 6,7-дюймовымым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформами Qualcomm Snapdragon 778G и MediaTek Dimensity 8100 Max соответственно, от 8 ГБ ОЗУ и от 16 ГБ ОЗУ соответственно, ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13 «из коробки», селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп у младшей модели, а также 50 Мп (датчик Sony IMX890) и 8 Мп (сверхширик), поддержкой сетей 5G, поддэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки. Смартфоны станут доступны для покупки в Китае со 2 декабря по цене от 350 и от 490 долларов соответственно.

Honor Play 40 Plus появился в продаже …
Компания Honor выпустила в китайскую продажу смартфон Play 40 Plus, который стоит 195 и 220 долларов за в…
Опубликованы ночные фото с камерофона Vivo X90 Pro+…
Известный информатор Ice Universe поделился новыми снимками, сделанными на камерофон Vivo X90 Pro+. На эт…
Redmi Note 12 Pro получит OLED-экран…
Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, посвященный смартфонам Redmi Note 12 Pro и Note 12 Pro+. Пр…
One UI 5.0 Beta 2 выпущена на смартфоны Samsung Galaxy S22…
Компания Samsung выпускает обновление One UI 5.0 Beta 2 на базе операционной системы Android 13 для смарт…
Redmi Note 12 Pro+ получил 200-Мп камеру …
Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Pro+, который оценен в 290 и 320 долларов за версии на…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 поставил рекорд производительнос…
Некоторое время назад компания Qualcomm официально представила миру свой новый мобильный процессор Snapdr…
Xiaomi Civi 2 готов к выходу …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 2, который должен унаследовать от пред…
Опубликованы первые фото с камеры iPhone 14 Pro…
В сети появились первые фотографии, сделанные на основную и фронтальную камеры смартфона iPhone 14 Pro. П…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor