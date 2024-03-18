Смартфон Oscal Modern 8 с АКБ на 6000 мАч оценен в $96

Китайская компания Blackview пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Oscal Modern 8, которая оценена в 96 и 108 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, максимальной яркостью 450 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой разрешением 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), селфи-камерой на 8 Мп (Samsung ISOCELL 4H7), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой DokeOS 4.0, поддержкой сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC для бесконтактной оплаты.
iQOO Neo 9 засветился на фото …
В сети появилась большая подборка фотографий флагманских смартфонов iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, которые будут…
Samsung Galaxy S24 Ultra оценили в 1300 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S24 Ultra, которая обойдется…
Samsung Galaxy A05s обновили до Android 14 …
Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на базе операционной системы A…
Honor 90 GT оценен в 365 долларов …
Компания Honor пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью Honor 90 GT, которая появится в ки…
Honor Magic6 Pro показали на фото …
Сетевые источники поделились фотографией флагманского смартфона Honor Magic6 Pro, который еще не был пред…
Обновление улучшило работу камеры в Oppo Find X7 Ultra…
Компания Oppo выпустила обновление для недавно представленного флагмана Find X7 Ultra, которое серьезно у…
Honor представила смартфоны Magic6 и Magic6 Pro…
Сегодня компания Honor официально представила свои флагманские смартфоны нового поколения Honor Magic6 и …
Смартфон iQOO Z9 получит батарею на 6000 мАч …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z9, релиз которого …
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor