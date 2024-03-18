Смартфон Oscal Modern 8 с АКБ на 6000 мАч оценен в $96

Китайская компания Blackview пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Oscal Modern 8, которая оценена в 96 и 108 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, максимальной яркостью 450 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой разрешением 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1), селфи-камерой на 8 Мп (Samsung ISOCELL 4H7), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой DokeOS 4.0, поддержкой сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC для бесконтактной оплаты.