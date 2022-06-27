Смартфон Oukitel WP19 продают со скидкой за $270

На прошлой неделе защищенный смартфон Oukitel WP19 появился в открытой продаже, а сегодня он стал доступен на AliExpress со скидкой 50%. До 1 июля новинка будет доступна для покупки по цене 270 долларов.

Напомним, что главной особенностью Oukitel WP19 является батарея ёмкостью 21000 мАч. Cмартфон также оснащается 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 27-Вт проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 20 Мп (ночная ИК-камера) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810G и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/IP69.