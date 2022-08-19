Смартфон Oukitel WP20 Pro получил батарею на 6300 мАч

Компания Oukitel представила свой очередной защищенный смартфон, который получил название WP20 Pro. Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, однокристальной системой MediaTek Helio A22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 12, 5,93-дюймовым экраном с разрешением 1440:720 пикселей, тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 20 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 6300 мАч, модулем NFC, массой 297 граммов и размерами 166,2:81,2:15 мм. Цена смартфона в рамках распродажи на AliExpress составит 110 долларов.

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