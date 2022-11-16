Смартфон Oukitel WP21 получил два дисплея

Компания Oukitel представила новый защищенный смартфон WP21, который станет доступен для покупки 24 ноября. Новинка оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, дополнительным экраном на задней панели, который показывает полезную информацию, защитой от воды и пыли, а также прочностью в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H, аккумулятором ёмкостью 9800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 20-Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 20 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX350 с автофокусом) и 2 Мп (макро).