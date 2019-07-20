Смартфон Oukitel Y4800 и его функции

На задней стороне корпуса установлен дактилоскопический сканер для идентификации владельца. Источником питания служит батарея на 4000 мАч.Экранная панель отличается разрешением 2340 х 1080 пикселей, а размер диагонали составляет 6,3 дюйма. Сверху расположен аккуратный вырез в форме капли, предназначенный для селфи-камеры. «Фронталка», получившая датчик изображения на 16 МП, задействована в системе распознавания лиц Face Unlock. Тыльная камера получила конструкцию, включающую два модуля оптики на 48 МП (Sony Exmor RS) и на 5 МП. Камера обладает функциями автофокуса, цифрового зума и панорамной съемки.Новый смартфон построен на мобильном процессоре Helio P70 от компании MediaTek. Арсенал памяти устройства представлен энергонезависимым модулем на 128 ГБ и 6 ГБ «оперативки». В роли программного интерфейса выступает 9-я версия ОС Android Pie.Любой потребитель при покупке смартфона стремится получить за свои деньги максимально функциональную оснастку аппарата, соответствующую требованиям времени. Иными словами, будущий владелец ожидает, что гаджет честно отработает свою стоимость. В этом случае есть смысл обратить внимание на модель Oukitel Y 4800, которая имеет 8-ядерный чипсет, емкой батареей и датчиком изображения на 48 МП. При этом цена телефона является вполне приемлемой.О стоимости новой модели пока неизвестно.