Смартфон Oukitel Y4800 получил 6,3-дюймовый экран и батарею 4000 мАч

Компания Oukitel выпустила недорогой Y4800 с мощной камерой и аккумулятором на 4000 мА.ч. Разрешение аппарата составляет 2340 на 1080 пикселей, а размер диагонали 6,3 дюйма. Новинка также снабжена 8-ядерным чипсетом, емкой батареей и датчиком изображения на 48 МП. В основе устройства лежит процессор Helio P70 от компании MediaTek и 6 Гбайт ОЗУ. Сверху расположен аккуратный вырез в форме капли, предназначенный для селфи-камеры. В качестве ОС выступает выступает 9-я версия Android Pie. Смартфон уже доступен для предварительного заказа по цене 199,99 доллара (12600 рублей).