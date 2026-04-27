Смартфон POCO C81 Pro оценили в 100 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO C81 Pro, который оценен на глобальном рынке в 100, 110 и 130 долларов за конфигурации с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти USF 2.2. Новинка получила 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет чуть больше 300 тысяч баллов), аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 точек и частотой обновления 120 Гц, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм аудиогнездо, модуль NFC, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 3, а также черную, зеленую и золотистую расцветки корпуса.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor