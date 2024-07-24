Смартфон POCO F6 Deadpool Edition засветился на фото

Инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии смартфона Poco F6 Deadpool Edition, который выйдет ограниченным тиражом. Релиз данного издания приурочен к выходу фильма «Дэдпул и Росомаха». Отметим подарочную коробку и тематическую тыльную панель.

Технические характеристики устройства останутся прежними. Аппарат оснащается производительным 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ формата LPPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, системой охлаждения IceLoop на 4800 мм², 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX 822 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

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