Смартфон POCO F6 Pro оценили в 450 долларов

Компания Xiaomi представила на глобальный рынок смартфон POCO F6 Pro, который основан на прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинка также характеризуется 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, яркостью до 4500 нит, адаптивной кадровой от 1 до 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7, модулем NFC, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт сверхбыстрой зарядки. Смартфон оценен в 450, 500 и 580 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.