Смартфон POCO F6 оценили в 340 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO F6, которая оценена на международном рынке в 340 и 380 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ формата LPPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, системой охлаждения IceLoop на 4800 мм², 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX 822 формата 1/1,95 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, подэкранным дактилоскопом, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленным интерфейсом HyperOS на основе Android 14 с тремя номерными обновлениями в будущем.