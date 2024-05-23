Смартфон POCO F6 оценили в 340 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO F6, которая оценена на международном рынке в 340 и 380 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ формата LPPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, системой охлаждения IceLoop на 4800 мм², 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX 822 формата 1/1,95 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, подэкранным дактилоскопом, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленным интерфейсом HyperOS на основе Android 14 с тремя номерными обновлениями в будущем.
Samsung Galaxy Z Fold6 засветился в Geekbench 6…
Судя по данным западных журналистов, официальная презентация складных флагманских смартфонов Samsung Gala…
iPhone 16 получит ещё больше твердотельных ёмкостных кнопок…
Сегодня западные журналисты сообщили, что компания Advanced Semiconductor Engineering выиграла эксклюзивн…
Vivo X Fold3 Pro получил два аккумулятора …
В сети появились появилось первое видео с разборкой складного смартфона Vivo X Fold3 Pro, который был пре…
Смартфон POCO M6 засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 (4G), который еще не…
Motorola Edge 50 Ultra оценили в 1000 евро …
Компания Motorola объявила цену глобальной версии смартфона Motorola Edge 50 Ultra, который был представл…
Samsung Galaxy A55 оценили в 480 евро …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A55 5G, которая будет стоить в Европе 48…
Samsung продала больше всех смартфонов в мире…
Отчёт известного аналитического агентства IDC о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024 года пока…
Представлен защищенный смартфон Doogee DK10…
Компания Doogee пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Doogee DK10, которая может похвастать…
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor