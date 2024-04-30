Смартфон POCO F6 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружили результаты тестирования смартфона POCO F6, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1884 и 4799 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Смартфону также приписывают наличие 6,67-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и типичной яркостью 500 нит, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камеры разрешением 20 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки 90 Вт-проводной зарядки.