Смартфон POCO F8 Pro засветился в сети

В базе данных IMEI GSMA обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который фигурирует под модельным номером 2510DPC44G. Технические параметры не приводятся, но появление устройства в базе говорит о возможном скором релизе на глобальном рынке.

Напомним, что предыдущее поколение в лице POCO F7 Pro оснащается 4 однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с металлической рамкой, стеклянной тыльной панелью и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
