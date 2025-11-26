Смартфон POCO F8 Ultra оценили в 680 долларов

Бренд POCO объявил о выпуске смартфона POCO F8 Ultra, в основе которого лежит топовый 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с максимальной частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, ОЗУ LPDDR5X 9600Mbps, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 950 оптического размера 1/1,31 дюйма и OIS), 50 Мп (115-мм с оптической стабилизацией) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт, 50-Вт беспроводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, акустической системой Bose с симметричными стереодинамиками 1115F и сабвуфером, а также корпусом толщиной 8,3 или 7,9 мм в зависимости от версии. Смартфон оценен в 680 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

