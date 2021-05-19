Смартфон POCO M3 Pro 5G слили в сеть до релиза

Сегодня вечером компания POCO проведет глобальное мероприятие, чтобы анонсировать POCO M3 Pro 5G — он поступит в продажу как первый телефон серии M от данной компании с поддержкой 5G. Но в преддверии запуска нового смартфона зарубежный YouTube-канал ChinaMobileMag выпустил видео с распаковкой POCO M3 Pro 5G, чтобы продемонстрировать его внешний вид в реальности. Видео с распаковкой показывает, что в розничную упаковку POCO M3 Pro 5G помимо телефона будут входить несколько документов, зарядное устройство, кабель USB-C и прозрачный чехол. На лицевой стороне телефона имеется классический экран с отверстием под фронтальную камеру с чуть толстым подбородком. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц и в целях безопасности личного контента пользователей он оснащен сканером отпечатков пальцев.

Стоит отметить, что новый аппарат работает под управлением ОС Android 11 на базе MIUI 12.0.5, а ещё он оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения личного контента у него есть встроенная емкость на 128 ГБ и гибридный слот для SIM-карты и/или microSD. Теоретически, если верить данным инсайдеров, смартфон может поступить в продажу уже 20 мая. Но, скорее всего, речь идет про китайские магазины розничной продажи — к нам устройство приедет немного позже. Выглядит гаджет весьма привлекательно и при цене в 159 евро это отличное устройство за свои деньги, пусть даже у нас устройство будет чуть дороже.