Смартфон POCO M3 Pro 5G слили в сеть до релиза

Сегодня вечером компания POCO проведет глобальное мероприятие, чтобы анонсировать POCO M3 Pro 5G — он поступит в продажу как первый телефон серии M от данной компании с поддержкой 5G. Но в преддверии запуска нового смартфона зарубежный YouTube-канал ChinaMobileMag выпустил видео с распаковкой POCO M3 Pro 5G, чтобы продемонстрировать его внешний вид в реальности. Видео с распаковкой показывает, что в розничную упаковку POCO M3 Pro 5G помимо телефона будут входить несколько документов, зарядное устройство, кабель USB-C и прозрачный чехол. На лицевой стороне телефона имеется классический экран с отверстием под фронтальную камеру с чуть толстым подбородком. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц и в целях безопасности личного контента пользователей он оснащен сканером отпечатков пальцев.

Стоит отметить, что новый аппарат работает под управлением ОС Android 11 на базе MIUI 12.0.5, а ещё он оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения личного контента у него есть встроенная емкость на 128 ГБ и гибридный слот для SIM-карты и/или microSD. Теоретически, если верить данным инсайдеров, смартфон может поступить в продажу уже 20 мая. Но, скорее всего, речь идет про китайские магазины розничной продажи — к нам устройство приедет немного позже. Выглядит гаджет весьма привлекательно и при цене в 159 евро это отличное устройство за свои деньги, пусть даже у нас устройство будет чуть дороже.
Комментарии и отзывы POCO M3 Pro 5G
HUAWEI Band 6 полностью просочился перед...
Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё...
Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Hor...
Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения. ...
Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Li...
Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показа...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 мар...
ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor