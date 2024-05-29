Смартфон POCO M6 Plus 5G готов к выходу

В базе данных индийского регулятора BIS обнаружилось упоминание смартфона POCO M6 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Судя по всему, релиз состоится в ближайшее время. Характеристики регулятор не приводит, но источники уверены, что перед нами переименованный Redmi Note 13R, который уже продается на китайском рынке. Если это правда, то POCO M6 Plus 5G получит 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition, батарею ёмкостью 5030 мАч и поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки.