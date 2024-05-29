Смартфон POCO M6 Plus 5G готов к выходу

В базе данных индийского регулятора BIS обнаружилось упоминание смартфона POCO M6 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Судя по всему, релиз состоится в ближайшее время. Характеристики регулятор не приводит, но источники уверены, что перед нами переименованный Redmi Note 13R, который уже продается на китайском рынке. Если это правда, то POCO M6 Plus 5G получит 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced Edition, батарею ёмкостью 5030 мАч и поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки.

Samsung Galaxy Ring обойдётся в 350 долларов…
Если верить информации инсайдеров, умное кольцо Samsung Galaxy Ring, которое компания так активно реклами…
Xiaomi Civi 4 Pro появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам представленного несколько дней назад смартфона Civi 4 Pro, …
Стали известны цены Vivo X100s, X100s Pro и X100 Ultra…
В сети появились подробности о ценах на грядущие флагманские камерофоны Vivo X100 Ultra, X100s и X100s Pr…
Смартфон Oscal Modern 8 с АКБ на 6000 мАч оценен в $96…
Китайская компания Blackview пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Oscal Modern 8, которая о…
vivo X Fold3 получит самый тонкий в мире корпус…
Сегодня появилась достаточно интересная информация о смартфонах vivo X Fold3 и X Fold3 Pro — инсайдеры ув…
Huawei разрабатывает новый флагманский процессор…
Сегодня появилась достаточно интересная информация о том, что компания Huawei, бывший китайский гигант ры…
Защищенный смартфон Ulefone Armor 26 Ultra получил АКБ на 15…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов очередной новинкой – моделью Armor 26 Ultra.…
Nothing Phone (2a) вышел в новой версии …
Компания Nothing объявила о выпуске новой версии смартфона Nothing Phone (2a), которая отличается синей р…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor