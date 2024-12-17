Смартфон POCO M7 Pro 5G оценен в 175 долларов

Компания Xiaomi представила на индийском рынке смартфон POCO M7 Pro 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым gOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, пиковой яркостью 2100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 5110 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, а также корпусом толщиной 7,99 мм и массой 190 граммов. Смартфон оценен в 175 и 200 долларов за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.