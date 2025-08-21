Смартфон POCO M7 оценили в 13 тысяч рублей

Напомним, что смартфон оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 850 нит и защитой зрения с сертификацией TÜV Rheinland, 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 685 4G с максимальной частотой 2,8 ГГц, 50-Мп сдвоенной основной камерой, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и предустановленной прошивкой HyperOS 2.