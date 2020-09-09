Смартфон POCO X3 NFC поступил в продажу

Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня POCO X3 NFC. За свою стоимость смартфон предлагает довольно-таки впечатляющую производительность.

POCO X3 NFC предлагает 6,67-дюймовый экран FHD + с частотой обновления 120 Гц. Процессор от Qualcomm Snapdragon 732G. Смартфон предлагает конфигурацию с 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной и 6 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти.

Емкость аккумулятора составляет 5160 мАч с функцией быстрой зарядки 33 Вт. Считыватель отпечатков пальцев расположен на боковой панели. Смартфон предлагает 64 Мп камеру с датчиком Sony IMX682. Камера-селфи на 20 Мп, есть два стереодинамика, USB Type-C. Новинка работает на ОС Android 10 c MIUI 12.

Стоимость версии 6 Гб + 64 Гб начинается от 199 долларов, а версия 6 Гб + 128 Гб от 249 долларов.
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