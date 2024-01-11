Смартфон POCO X6 Pro стартовал на ОЗОН

Сегодня на ОЗОН прошел глобальный старт продаж POCO X6 Pro. Новинка получила 6.67 дюймовый Flow AMOLED дисплей с разрешением FHD+. Это качественная матрица с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Смартфон позволит комфортно работать на улице и дома.

За автономную работу отвечает емкий аккумулятор на 5000 мАч. обеспечивающий длительное время автономной работы. Сопровождается поддержкой быстрой зарядки, в комплекте идет адаптер мощностью 67 Вт.

Смартфон выполнен в корпусе с актуальным дизайном. Габариты составляют: ширина 74,95 мм, высота 161,1 мм, толщина 7,98 мм, а вес 179 г. Внешний ид симпатичный.

Тройная камера, расположенная на тыльной панели POCO X6 Pro, получила основной сенсор на 64 МП и поддерживает оптическую стабилизацию. Это позволит делать качественные и плавные видео. Операционная система в устройстве MIUI 14 на базе Android 13.

Доступно только в этом магазине Ozon! Доставка осуществляется в течение 10-15 дней.