Смартфон POCO X7 оценен в 230 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске на международном рынке недорогого смартфона POCO X7, в основе которого лежит 4-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц.

Новинка также получила 6,67-дюймовый изогнутый экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит, частотой ШИМ-затемнения 1920 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 20 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, АКБ ёмкостью 5100 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модуль NFC и стереодинамики. Смартфон оценен в 230 и 270 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.
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