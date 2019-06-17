Смартфон Pixel 3a от Goolgle

Мы имеем дело с довольно заурядным внешним видом, без каких-либо претензий на уникальный стиль. И не совсем ясно, как новинка Google будет бороться за первенство с такими конкурентами, как смартфон Samsung Galaxy A70, который оснащен тройной тыльной камерой. Секрет, вероятно, кроется в начинке, а не оболочке.Модель Pixel 3a не имеет экранного выреза, в котором обычно размещаются датчики и селфи-камера. Дизайн новинки можно назвать классическим. На тыльной стенке видна камера с одним блоком оптики и обычный дактилоскопический сканер.О стоимости новинки пока неизвестно.