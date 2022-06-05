Смартфон Poco C40 засветился на рендерах

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о смартфоне Poco C40, официальный релиз которого запланирован на 16 июня. Итак, аппарат получит 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1560:720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерную платформу JLQ JR510 (производительность на уровне Helio G35 или Snapdragon 450), селфи-камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 18-Вт проводной зарядки, дактилоскоп на задней панели, 3,5-мм гнездо для наушников и комплектный адаптер питания мощностью 10 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 180 долларов. Помимо стандартной модели, на презентации могут представить и более продвинутый Poco C40 Plus.