Смартфон Poco C51 оценен в 105 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Poco C51, которая появится в продаже 10 апреля по цене в 105 долларов. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в 10 долларов.

Смартфон получил 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой в каплевидном вырезе на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G36, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5.0, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом Micro-USB и операционной системой Android 13 (Go Edition) «из коробки».
Представлен смартфон Oppo Find X6 …
Компания Oppo представила смартфон Find X6, который оценен в Китае в 655 и 730 долларов за варианты с 12/…
Смартфон Honor X8a получил 100-Мп камеру …
Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X8a, которая оценена в Великобрит…
Samsung Galaxy A24 получит поддержку 25-Вт зарядки …
Профильный ресурс Galaxy Club поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A24, который еще не был …
Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300…
Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300 с возможностью работы на Sub-6GHz и mmWave 5G, скорость…
ZTE готовит к релизу nubia Z50 Ultra с камерой под дисплеем…
Сложно придумать что-то интересное с дисплеем смартфона на текущий момент — пользователи уже давно привык…
Samsung Galaxy M54 получит 108-Мп камеру …
В сети появились подробности о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M54, который будет очень сильно п…
Realme 10 Pro+ подешевел до 220 долларов …
Компания Realme снизила цену на смартфон Realme 10 Pro+, который вышел в Китае в конце прошлого года. Есл…
Смартфон Nokia C12 с 2 ГБ ОЗУ оценен в 120 евро…
Компания HMD Global пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью C12, которая обойдется в 120…
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor