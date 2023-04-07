Смартфон Poco C51 оценен в 105 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Poco C51, которая появится в продаже 10 апреля по цене в 105 долларов. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в 10 долларов.

Смартфон получил 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой в каплевидном вырезе на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G36, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5.0, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом Micro-USB и операционной системой Android 13 (Go Edition) «из коробки».