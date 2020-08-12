Смартфон Poco F1 обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной прошивки MIUI 12 для культового смартфона Poco F1, который был выпущен два года назад. Пока апдейт доступен для ограниченного числа пользователей, но, если не будет обнаружено значительных ошибок, Xiaomi начнет массовое обновление.

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.