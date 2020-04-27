Смартфон Poco F2 Pro получит процессор Snapdragon 865

Шеф-редактор XDA Developers Мишал Рахман сообщил о том, что грядущий смартфон Poco F2 Pro окажется всего лишь переименованной версией Redmi K30 Pro. Это подтверждает список поддерживаемых смартфонов сервиса Google Play. Любопытно, что месяц назад руководитель Poco India Чандолу Манмохан утверждал, что Poco F2 Pro является не просто переименованным Redmi K30 Pro.

Последний, напомним, оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.