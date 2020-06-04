Смартфон Poco F2 Pro вышел в Европе

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco выпустил в европейскую продажу смартфон Poco F2 Pro, который многие называют «убийцей флагманов». Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 499 евро, а вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 599 евро.

Напомним, что смартфон оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе Android 10.