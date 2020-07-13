Смартфон Poco F2 Pro вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco F2 Pro (Redmi K30 Pro), который появился в Европе в прошлом месяце. Рекомендованная цена устройства в России составляет 49990 рублей, но в официальном магазине Xiaomi на AliExpress Tmall аппарат можно купить по сниженной цене в 41990 рублей. Предложение действует только в первый день продаж, 13 июля.

Напомним, что Poco F2 Pro характеризуется топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе ОС Android 10.
Комментарии и отзывы Poco F2 Pro
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