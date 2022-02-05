Смартфон Poco F3 GT обновился до Android 12 с MIUI 13

Xiaomi продолжает выпускать обновление пользовательского интерфейса MIUI 13 для своих смартфонов. Очередь дошла и до смартфона Poco F3 GT. Обновление доступно для владельцев смартфона в Индии. Программное обеспечение версии 13.0.0.10.SKJINXM содержит патч с январским исправлением безопасности для Android.

Обновление улучшает управление процессором, оперативной и флэш-памятью, а также увеличивает автономность устройства примерно на 10%. Это помимо всех улучшений, которые реализованы в самой MIUI 13. Ожидается, что обновление для Poco F3 GT будет доступно и для других регионов.
Комментарии и отзывы Xiaomi Poco F3 GT
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