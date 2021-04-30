Смартфон Poco F3 GT выпустят в мае

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi представит в Индии смартфон Poco F3 GT. Релиз должен случиться во второй половине мая. Аппарат проходит под кодовым названием «Ares in», которое совпадает с кодовым наименованием новенького игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition. Судя по всему, перед нами одно и то же устройство.

Напомним, что оценённый в 310 долларов Redmi K40 Game Enhanced Edition оснащается RGB-подсветкой камеры, специальными игровыми кнопками, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, 6/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой быстрой зарядки на 67-Вт и батареей ёмкостью 5065 мАч.
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