Смартфон Poco F3 представлен официально

Бренд Poco пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco F3, который является полной копией выпущенного ранее в Китае Redmi K40. Первым покупателям новинка достанется по акционной цене – в 300 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 350 евро за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Старт продаж намечен на 27 марта.

Смартфон оснащается производительной платформой Snapdragon 870, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой разрешением 20 Мп и диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).